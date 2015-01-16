Острой кишечной инфекцией заболели уже 128 жителей Бортничей

Об этом говорится в оперативной информации Государственной санитарно-эпидемиологической службы (СЭС).

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В настоящее время из лечебных учреждений выписаны и переданы под наблюдение участковых врачей по месту жительства 24 человека, в том числе 20 детей.

В сообщении СЭС говорится, что за последние 2 суток более 20 жителей микрорайона Верхние Бортничи обратилось в лечебные учреждения. В очагах ОКИ продолжается проведение медицинского наблюдения за 212 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 января (с момента вспышки заболевания) к медикам обратились 97 человек с симптомами кишечной инфекции.