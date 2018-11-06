В Киевзеленстрое объяснили, почему важно обрезать кроны деревьев в городе

Кроны деревьев необходимо обрезать, поскольку это позволяет удалять сухие ветки без ущерба зеленым насаждениям, а также из соображений безопасности.

В коммунальном объединении «Киевзеленстрой» разъясняют: кроны деревьев необходимо обрезать, поскольку это позволяет удалять сухие ветки без ущерба зеленым насаждениям, а также из соображений безопасности: во время непогоды деревья могут повредить автомобили или другое имущество, разбить крыши зданий, повредить электросети или даже травмировать человека.

Специалисты «Киевзеленстроя» осуществляют осмотр зеленых насаждений, во время которого обнаруживают деревья, требующие принятия мер санитарной, формирующей или омолаживающей обрезки крон, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также «Киевзеленстрой» мониторит обращения киевлян относительно обрезки и на месте определяет ее целесообразность. Обрезке подлежат деревья, которые имеют сухие или аварийные ветки, суховершинность, признаки поражения болезнями или омелой, а также те, что нуждаются в формировании кроны или ухудшают видимость дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения, могут привести к повреждению воздушных линий электропередач и тому подобное.

В предприятии отметили, что обрезка крон деревьев осуществляется в соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины (утвержденных Приказом Минрегионстроя № 105). Главная цель – сохранение зеленых насаждений и содержание их в здоровом упорядоченном состоянии.

Невыполнение мер может привести к: повышению уровня опасности поражения деревьев возбудителями болезней и вредителями; распространение растения полупаразита омелы; невозможности соблюдения строительных норм и других нормативно-правовых актов относительно расстояния от крон деревьев до зданий, сооружений, коммуникаций и тому подобное.