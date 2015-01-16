Столичные власти хотят передать собак из "скандального" приюта в Бородянке частным заведениям

После этого столичные власти планируют передать собак в другие приюты с более комфортными условиями, а части животных - найти новых хозяев.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

"В течение нескольких дней всем собакам из приюта в Бородянке прицепят идентификационные бирки. Чтобы больше не было разговоров, что собаки пропадают", - сказал Кличко.

По его словам, киевляне начали активно обращаться с просьбами посмотреть на собак в Бородянке, чтобы забрать животных домой.

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"Все киевляне, у кого возникнет такое желание, смогут посмотреть на собак и выбрать себе домашнего любимца", - отметил городской голова.

Мэр также рассказал, что столичная власть договаривается с частными приютами, чтобы они по возможности забрали на содержание собак из КП "Приют для животных".

"Мы хотим передать наших собак людям, которые любят животных, и которые будут действительно заботиться о них. А мы будем помогать", - сказал Кличко.

Кроме того, директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец рассказал, что совместно с Департаментом торговли организует доставку продуктов из столичных коммунальных рынков в Бородянский приют.

"Мы договорились доставлять еду собакам от городских коммунальных рынков. В пятницу планируется первая такая поставка в приют. Это будет около 300 кг мясных субпродуктов", - отметил Белоцерковец.

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Как сообщал УНИАН, 12 января Кличко уволил директора КП "Приют для животных" Тараса Смурного. Соответствующее решение он принял во время посещения приюта для животных в Бородянке.

По словам Кличко, коммунальный приют, «без преувеличения, - собачий «Освенцим».

Он сообщил журналистам, что вскоре будет проведена реорганизация, в результате которой будут объединены ветеринарная служба, приют для собак и Центр идентификации животных.