В течение ноября еще одну историческую улицу Киева очистят от незаконной рекламы – КГГА

В течение ноября на ул. Ярославов Вал будут демонтированы 322 незаконные вывески.

Об этом сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский во время инспекции демонтажных работ на Ярославом Валу.

Работы стартовали 29 октября. По состоянию на сегодня уже демонтировано около 100 из 322 незаконных вывесок.

«Уже вскоре еще одна улица исторического Киева будет освобождена от засилья незаконных вывесок. Историческая часть нашего города и прекрасные строения, расположенные здесь, активно очищаются от вывесок, которые уродуют фасады зданий. На сегодня уже завершены работы на ул. Сагайдачного (демонтировано 183 вывески), на Нижнем и Верхнем Валах (демонтирована 621 вывеска). Сейчас продолжается работа на Ярославом Валу», – сообщил Валентин Мондриевский.

Кстати, всем балансодержателям зданий-памятников, после демонтажа вывесок, Департамент охраны культурного наследия направляет предписания о приведении фасадов памятников в порядок. Такие предписания уже направлены собственникам зданий на ул.Сагайдачного, готовятся владельцам домов на Верхнем и Нижнем Валах.

Валентин Мондриевский в очередной раз призвал предпринимателей уважать город и приводить свои вывески в соответствие с требованиями и монтировать только те, по которым получено положительное заключение.

«Что касается уже существующих незаконных вывесок и рекламных конструкций, то либо владельцы сами их демонтируют, или это сделает КП «Киевреклама». Другого не дано. Если кто-то думает, что его незаконная реклама или вывеска имеет место на жизнь в Киеве, он глубоко ошибается. Ваш дом не заканчивается стенами квартиры. Киев – это наш с вами дом, поэтому давайте уважать других жильцов», – добавил заместитель председателя КГГА.

Валентин Мондриевский также сообщил, что в течение 10 месяцев 2018 года в Киеве было демонтировано 13 187 рекламных средств, в том числе 8115 вывесок.