Милиция открыла производство по факту отравления водой жителей Бортничей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района Киева, по факту служебной халатности должностных лиц ПАО АК «Киевводоканал» следственным отделом райуправления милиции внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса.

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По данным Главного управления санитарно-эпидемиологической службы, в водопровод попала кишечная инфекция. Сейчас проводятся бактериологические исследования – сотрудники СЭС устанавливают, что именно стало причиной отравления воды.