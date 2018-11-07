Центр Киева стоит: правительственный квартал заблокирован из-за протеста владельцев "евроблях" (фото, видео)

Полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.

В Киеве в правительственном квартале ограничено движение транспорта из-за акции владельцев автомобилей на еврономерах с требованием принять законопроект относительно доступной растаможки автомобилей.

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Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", движение в центре столицы затруднено, водителям советуют избегать поездок в заблокированные кварталы.

По словам представителей организации "Авто Евро Сила", в митинге планируют принять участие около 20 тыс. машин.

В свою очередь полиция взяла под усиленную охрану правительственный квартал. Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда.

Кроме этого, с 6:10 перекрыто движение автобусов маршрутов №24,62 на ул. Грушевского в связи с протестом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».

Отмечается, что на этом участке присутствуют полицейские подразделения.

Движение автобусов организовано на двух участках: 1) Ботанический сад, Музей Второй мировой войны, ст. м. «Арсенальная»;2) Контрактовая площадь, Железнодорожный вокзал «Центральный», Европейская площадь.