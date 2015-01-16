В воскресенье в Киеве пройдет Марш солидарности против терроризма и памяти жертв теракта под Волновахой

18 января в Киеве состоится Марш солидарности против терроризма и памяти жертв теракта в Волновахе, в результате которого погибли 12 человек.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы с братом присоединяемся к инициативе общественности, и в воскресенье придем на марш солидарности против терроризма и памяти жертв теракта в Волновахе. Призываю всех присоединяться! Собираемся на Михайловской площади в столице», - написал мэр Киева.

Акция начнется в 14.00.

Участники отправятся шествием по маршруту: Михайловская площадь - Европейская площадь - ул. Грушевского - ул. Липская - ул. Институтская - Майдан Незалежности, где состоится молебен, учасники жествия зажгут свечи памяти по жертвам терроризма.

Как сообщал УНИАН, 13 января во время обстрела боевиками автобуса под Волновахой Донецкой области погибли 12 и получили ранения 17 мирных граждан. Также был ранен 1 военнослужащий. Позже стало известно о 13 погибших.

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15 января в Украине был объявлен День траура по погибшим.

В социальных сетях украинские пользователи начали акцию «Я Волноваха».

Также 18 января в центре Москвы российская оппозиция организует акцию "Мы все Волноваха".