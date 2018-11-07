Кличко на съезде ЕНП в Хельсинки: цель Украины - стать частью европейской семьи

Нынешний съезд, как отмечают в ЕНП, имеет большое политическое значение.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил 25-й съезд Европейской народной партии, который проходит в столице Финляндии Хельсинки.

Кличко представляет партию «УДАР», лидером которой является. «УДАР» с 2013-го года имеет статус наблюдателя в Европейской народной партии. Об этом сообщается на сайте klichko.org.

Нынешний съезд, как отмечают в ЕНП, имеет большое политическое значение. В условиях, когда Европа стоит перед колоссальными вызовами, в значительной степени ее будущий успех будет зависеть от того, какими будут следующий Европарламент и Еврокомиссия. На съезде в Хельсинки ЕНП должна выбрать своего кандидата на следующих выборах президента Еврокомиссии, которые состоятся в мае 2019 года, и наработает общую политическую позицию по вопросу новых вызовов, с которыми сталкивается Европа.

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«Важно сегодня быть здесь, вместе с европейскими коллегами, обсуждать те общие проблемы, которые европейское сообщество может решить только консолидированными усилиями, - отметил Кличко в комментарии журналистам в кулуарах съезда. - Европейская народная партия является крупнейшей партией в Европейском союзе и объединяет политические силы из почти 40 стран. «УДАР» уже несколько лет является наблюдателем в ЕНП. Сегодня здесь обсуждают ключевые вызовы, стоящие перед Европой. - Вопросы безопасности, миграционной политики, угроз радикализма. И европейские политики вместе разрабатывают пути их решения. Поэтому это важно. И я рад быть здесь, с представителями европейских партий. Потому что ключевая цель Украины - стать частью большой европейской семьи. Европейское направление развития является для нас приоритетным», - отметил Виталий Кличко.

В Хельсинки также состоялись встречи Кличко с европейскими политиками. В частности, с президентом ЕНП Жозефом Долем, депутатом Европарламента Элмар Брок и другими. Пообщался Виталий Кличко и с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Европейская народная партия - общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году. ЕНП последовательно поддерживает движение Украины в Европу и сохранение санкций против Российской Федерации. Также ЕНП выступала за введение безвизового режима между Украиной и ЕС.