В столичном метро появится обновленная схема линий

Об этом сообщил дизайнер Игорь Скляревский, передает Радио Свобода.

«Мы будем собирать отзывы пассажиров о том, насколько удобной она им кажется. Возможно, какие-то будут предложения, и тогда будут внесены некоторые изменения. А через некоторое время во всех поездах появится новая схема. От старой она отличается как день и ночь. Более информативная, кроме метро и городской электрички на ней будут скоростные трамваи и транспорт до аэропорта. Она более читабельна, имеет больший размер текста, с ней удобнее строить маршрут, названия станций расположены непосредственно к линии отметок, а не как получилось», - отмечает Скляревский.

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Он и команда активистов из организации «Агенты изменений» бесплатно разработали новую схему метро, а также городской электрички.