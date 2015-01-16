В столичном метро появится обновленная схема линий

21:31, 16 января 2015
Киев
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В некоторых поездах столичного метрополитена со следующей недели можно будет увидеть тестовую версию новой схемы линий метро.

УНІАН

Об этом сообщил дизайнер Игорь Скляревский, передает Радио Свобода.

«Мы будем собирать отзывы пассажиров о том, насколько удобной она им кажется. Возможно, какие-то будут предложения, и тогда будут внесены некоторые изменения. А через некоторое время во всех поездах появится новая схема. От старой она отличается как день и ночь. Более информативная, кроме метро и городской электрички на ней будут скоростные трамваи и транспорт до аэропорта. Она более читабельна, имеет больший размер текста, с ней удобнее строить маршрут, названия станций расположены непосредственно к линии отметок, а не как получилось», - отмечает Скляревский.

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Он и команда активистов из организации «Агенты изменений» бесплатно разработали новую схему метро, а также городской электрички.

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