В Киеве на Троещине прогремел взрыв
02:51, 17 января 2015Киев
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В Киеве на Троещине в одном из дворов прогремел взрыв.
В Киеве на Троещине прогремел взрыв / vk.com/troyeshchyna_array
Об этом сообщают пользователи в соцсетях, передают Подробности.
Сообщается, что взрыв произошел во дворе дома по ул. Николаева 3В.
Как говорится в сообщении, предположительно взорвалась граната.
В близлежащем доме треснули стеклопакеты на первом и втором этажах.
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Также очевидцы добавили, что пострадали около 10 машин.
О пострадавших людях не сообщается.
Сотрудники милиции обыскали пострадавшие машины их на предмет остатков осколков.
vk.com/troyeshchyna_array
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