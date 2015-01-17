В Киеве на Троещине прогремел взрыв

02:51, 17 января 2015
Киев
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В Киеве на Троещине в одном из дворов прогремел взрыв.

vk.com/troyeshchyna_array

Об этом сообщают пользователи в соцсетях, передают Подробности.

Сообщается, что взрыв произошел во дворе дома по ул. Николаева 3В.

Как говорится в сообщении, предположительно взорвалась граната.

В близлежащем доме треснули стеклопакеты на первом и втором этажах.

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Также очевидцы добавили, что пострадали около 10 машин.

О пострадавших людях не сообщается.

Сотрудники милиции  обыскали пострадавшие машины их на предмет остатков осколков.

vk.com/troyeshchyna_array

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