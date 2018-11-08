Китайская компания одобрила ТЭО проекта ветки метрополитена на Троещину – Давтян

Проект строительства очередной линии метро является стратегическим вопросом для столичных властей.

Киев получил от China Railway International Group официальное письмо-подтверждение о завершении предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства четвертой ветки метро.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян. Он также получил от руководства компании собственно пре-ТЭО, которое будет представлено в столице, передает пресс-служба КГГА.

«Движение в направлении метро – сегодня вместе с представителями украинской делегации встретился с руководством China Railway International Group. От председателя правления компании получил официальное письмо, которым официально подтверждено завершение предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства четвертой ветки метро. Кроме того, во время встречи передали и, собственно, пре-ТЭО. Этим шагом обе стороны – Киев и Китай – официально подчеркивают намерение сделать мечту о четвертой ветке метро реальностью», – сообщил Дмитрий Давтян.

Напомним, проект строительства очередной линии метро является стратегическим вопросом для столичных властей.