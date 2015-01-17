Кличко подписал распоряжение о реконструкции кинотеатра «Жовтень»

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение КГГА о реконструкции здания целостного имущественного комплекса «Кинотеатр «Жовтень» на улице Константиновской, 26 в Подольском районе столицы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, заказчиком проектирования и реконструкции здания кинотеатра определено предприятие по вопросам строительства жилых домов «Жилинвестстрой-УКБ».

«Жилинвестстрой-УКБ» в установленном порядке должен получить выходные данные на проектирование, обеспечить разработку и утверждение проектно-сметной документации, определить генеральные проектную и подрядную организации. Во время заключения заказчиком договора подряда на реконструкцию обязательно будут предусмотрены условия относительно предоставления подрядчиком гарантии качества выполнения работ и установлены гарантийные сроки эксплуатации объекта.

Читайте также​Кинотеатр "Жовтень" запустил предварительную продажу билетов для восстановления зданияКак сообщал УНИАН, 29 октября 2014 года в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел пожар. Ликвидация пожара продолжалась пять часов. Здание кинотеатра претерпело значительные повреждения.

31 октября депутаты Киевсовета на собрании, которое состоялось по инициативе городского головы, решили учредить благотворительный фонд "Восстановим вместе" для обеспечения финансирования работ по восстановлению после пожара кинотеатра «Жовтень». Депутаты Киевсовета также приняли решение об освобождении ООО "Киноман", которое является арендатором помещений «Жовтень», от уплаты аренды на период восстановления кинотеатра.

Кроме того, Кличко дал поручение Департаменту финансов КГГА изыскать источники для финансирования работ по восстановлению кинотеатра «Жовтень».