Киевская милиция считает взрыв на Троещине хулиганством (видео)

В пятницу вечером в спальном районе Киева произошел взрыв. Это произошло на Троещине, во дворе жилого дома, говорится в сюжете ТСН.

Вследствие этого было повреждено 9 автомобилей. Также разбито стекло на первом этаже дома. Никто не пострадал.

"Сидел книгу читал - оно как бахнет! Очень сильно. Сын говорит: это салют. Я говорю, какой салют, это граната. Выглянул в окно - никого нет", - рассказал очевидец.

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Сейчас проводят экспертизу, чтобы выяснить, какое именно устройство вызвал этот разрыв. Жители уверены, что это была граната.

Виновного ищут. Правоохранители квалифицируют этот взрыв как хулиганство. Терактом взрыв не считают, поскольку событие произошло не в общественном месте и не пострадал ни один человек. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.