На сегодняшний Марш солидарности в Киеве намерены прийти более 10 тысяч человек

По состоянию на вечер субботы общественная инициатива собрала в Facebook около 10 тысяч желающих ее посетить, сообщает Радио Свобода.

Акция получила в социальной сети название «мирного марша солидарности за убийство мирных украинских граждан московскими войсками и их пособниками».

По данным организаторов, марш запланирован на 14 часов воскресенья, сбор участников на Михайловской площади в Киеве.

Читайте такжеВ воскресенье в Киеве пройдет Марш солидарности против терроризма и памяти жертв теракта под Волновахой

Ожидается, что перед движением колонны к Майдану Независимости общественные активисты озвучат призывы к единству, солидарности и борьбе с захватчиками, а также почтят память всех погибших на Донбассе. Позже на Майдане состоится зажжение свечей в память о всех погибших.

Участие в Марше солидарности также подтвердил в Facebook городской голова Киева Виталий Кличко.