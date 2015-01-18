На сегодняшний Марш солидарности в Киеве намерены прийти более 10 тысяч человек
Марш солидарности планируют провести общественные активисты в воскресенье, 18 января, в столице.
По состоянию на вечер субботы общественная инициатива собрала в Facebook около 10 тысяч желающих ее посетить, сообщает Радио Свобода.
Акция получила в социальной сети название «мирного марша солидарности за убийство мирных украинских граждан московскими войсками и их пособниками».
По данным организаторов, марш запланирован на 14 часов воскресенья, сбор участников на Михайловской площади в Киеве.
Читайте такжеВ воскресенье в Киеве пройдет Марш солидарности против терроризма и памяти жертв теракта под Волновахой
Ожидается, что перед движением колонны к Майдану Независимости общественные активисты озвучат призывы к единству, солидарности и борьбе с захватчиками, а также почтят память всех погибших на Донбассе. Позже на Майдане состоится зажжение свечей в память о всех погибших.
Участие в Марше солидарности также подтвердил в Facebook городской голова Киева Виталий Кличко.