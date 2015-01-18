Киевские власти отчитались по подготовке пляжей столицы к Крещению

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Парке культуры и отдыха "Гидропарк" на пляже "Детский" смонтирован понтон, который будет в ближайшие дни опущен на воду и празднично украшен.

Также будет осуществлен монтаж синтетической ковровой дорожки к месту освящения воды.

Предприятие отметило, что уже проверило состояние освещения, провело замену плафонов на фонарях наружного освещения на территории пляжа "Детский" возле Часовни.

"Также было проведено хлорирование водопроводной сети в бювете, пройдено профилактику насосного оборудования, осуществлен санитарно-лабораторный контроль качества воды, покрашены и отремонтированы скамейки для сидения", - говорится в сообщении.

В "Плесо" отметили, что в день Крещения специализированная водолазная служба КП "Плесо" организует постоянное дежурство медработника для оказания медпомощи.

Также, в случае сложных погодных условий будет осуществляться уборка снега и гололеда.

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"Кроме того, проведен ремонт пляжного инвентаря, установлено необходимое количество топчанов, отремонтирован понтон, кабины для переодевания", - говорится в сообщении.

Также к Крещению подготовлено зоны отдыха у воды. В частности, "Наталка" в Оболонском районе, "Галерный" в Голосеевском районе, "Троещина" в Деснянском районе, "Солнечная" в Дарницком районе.

Праздновать Крещение будут и на городских пляжах: "Пуща-Водица" (Оболонский район), "Черторой" (Деснянский район), "Вербный" Оболонский район "Центральный", "Венеция", "Предместная слободка", "Молодежный", "Тельбин", "Радуга" (Днепровский район).