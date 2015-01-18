В Киеве стартовал Марш солидарности в связи с трагедией под Волновахой, колонна двинулась на Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, к участникам акции присоединяется все больше людей, их уже около 3 тысяч. Они держат плакаты: “Я - Волноваха” и Je suis Volnovakha.

Участники шествия скандируют: “Слава Украине! Героям Слава!”.

Также к колонне присоединились около 100 курсантов Национальной академии Службы безопасности Украины.

В колонне присутствуют глава УГКЦ Святослав Шевчук и патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

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Также среди участников акции - мужчина в маске Смерти и с косой, на которой написано: “Путин, я за тобой!”.

Во время сбора участников акции в парке Шевченко выступил экс-министр культуры Евгений Нищук. Он прочитал стихотворение, которое написал один из “киборгов”, что защищают Донецкий аэропорт.

Кроме Украины, в других государствах граждане также выйдут на акцию - в Лиссабоне (Португалия), Москве, Берлине, Гамбурге и Франкфурте (Германия), Париже, Праге, Лондоне, Вене, Буэнос-Айресе, Дублине, Вашингтоне, Утрехте, Брно, Милане, Риме, Сан-Франциско и Окленде.