В Киеве 20-тысячная колонна участников Марша солидарности пришла на Майдан (прямая трансляция)
13:03, 18 января 2015Киев
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В Киеве около 20 тысяч участников Шествия единства памяти жертв террора пришли на Майдан Независимости с парка Шевченко.
Люди держат плакаты “Я - Волноваха” / Facebook
Как передает корреспондент УНИАН, на самом Майдане Независимости уже собрались люди, которые держат плакаты “Я - Волноваха” и Je suis Volnovakha.
Представители духовенства проходят к сцене, установленной у монумента Независимости.
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Охрану общественного порядка во время мероприятия обеспечивают более 2 тысяч сотрудников структурных подразделений киевской милиции и Национальной гвардии Украины.
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