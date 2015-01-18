В Киеве 20-тысячная колонна участников Марша солидарности пришла на Майдан (прямая трансляция)

13:03, 18 января 2015
Киев
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В Киеве около 20 тысяч участников Шествия единства памяти жертв террора пришли на Майдан Независимости с парка Шевченко.

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Как передает корреспондент УНИАН, на самом Майдане Независимости уже собрались люди, которые держат плакаты “Я - Волноваха” и Je suis Volnovakha.

Представители духовенства проходят к сцене, установленной у монумента Независимости.

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Охрану общественного порядка во время мероприятия обеспечивают более 2 тысяч сотрудников структурных подразделений киевской милиции и Национальной гвардии Украины.

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