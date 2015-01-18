В Киеве неизвестный бросил гранату в милиционеров и членов Самообороны (фото)

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, происшествие произошло ночью в Днепровском районе столицы, когда работники патрульной службы вместе с членами общественного формирования, которое осуществляет с правоохранителями охрану общественного порядка в Киеве, прибыли по вызову.

В 00.37 по спецлинии "102" в дежурную часть Днепровского райуправления ГУМВД Украины в городе Киеве позвонил мужчина и сообщил, что в квартире на улице Пражской двое неизвестных насилуют его девушку. По вызову немедленно выехал наряд патрульно-постовой службы. Также на место происшествия прибыли представители одного из общественных объединений.

Сотрудники милиции совместно с членами формирования зашли в подъезд и позвонили в указанную в сообщении квартиру на первом этаже. Открылись входные двери и неизвестный мужчина бросил в сторону милиционеров взрывное устройство и быстро захлопнул дверь, после чего раздался взрыв.

Раненые правоохранители сообщили о происшествии в дежурную часть. На улицу Пражскую срочно вызвали карету скорой медицинской помощи и направили следственно-оперативную группу. Также на вызов выехало руководство Главного управления МВД Украины в городе Киеве во главе с Александром Терещуком.

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В результате взрыва трое сотрудников милиции и двое представителей Самообороны получили взрывные раны плеч, множественные осколочные ранения ног и живота. Они находятся в больнице.

В ходе осмотра места происшествия был изъят предмет, похожий на револьвер.

Проводятся мероприятия по розыску злоумышленников, милиция делает все возможное по установлению места нахождения последних.

Следственным отделом Днепровского райуправления столичной милиции открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) и ч. 2 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).