Колонна участников Марша солидарности взяла курс на Европейскую площадь

В Киеве колонна участников Марша солидарности против терроризма и памяти жертв акта терроризма в Волновахе отправилась с Михайловской площади на Европейскую площадь по улице Трехсвятительской.

Как передает корреспондент УНИАН, в марше принимают участие мэр столицы Виталий Кличко и его брат Владимир, глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский, посол Франции в Украине, другие иностранные дипломаты.

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Участники марша планируют пройти по маршруту: Михайловская площадь - Европейская площадь - улица Грушевского - улица Липская - улица Институтская - Майдан Независимости.

После окончания марша на центральной площади Киева состоится молебен. Участники акции зажгут свечи памяти.