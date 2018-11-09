В КГГА подсчитали, сколько киевляне экономят на отоплении с помощью программы «70/30»

Благодаря программе КГГА по энергоэффективным мероприятиям, киевляне экономят на отоплении 60% средств.

В Киеве благодаря программе софинансирования энергоэффективных мероприятий «70/30%» жители одного из жилых домов смогли сэкономить около 60% средств на оплате отопления (более 360 тыс. грн) за один отопительный сезон. Вместо 31,5 грн за квадратный метр жители многоэтажного дома на проспекте Победы, 127 платили в самые холодные месяцы отопительного сезона 14-15 гривен.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, инспектируя работу установленного оборудования в рамках программы «70/30%».

«Три года назад городская власть ввела в Киеве программу «70/30%», которая предусматривает выполнение энергоэффективных мероприятий в жилых домах ОСМД и ЖСК. Город оплачивает 70% стоимости работ, а жители – собирают вместе еще 30%. В доме на проспекте Победы, 127, ЖСК «Вычислитель-2», которому уже почти 50 лет, в рамках этой программы установили индивидуальный тепловой пункт с системой погодного регулирования. Также в доме выполнили ремонт внутренних сетей, заменили освещение. В результате работы теплового пункта стоимость отопления уменьшилась на 60%, и люди вместо 31,5 грн за квадратный метр отапливаемой площади оплатили в декабре 14,5 грн, а в январе – 15,3 грн, в феврале – 14,9 грн. Это при том, что это одни из самых холодных месяцев отопительного сезона», – объяснил заместитель председателя КГГА.

Петр Пантелеев акцентировал внимание на том, что благодаря снижению стоимости отопления жители вернули свою долю вложенных средств, а именно 30% (120 тыс. грн), менее чем за один отопительный сезон.

Заместитель председателя КГГА также посетил дом на бульваре Леси Украинки, 11-А, ЖСК «ЖСК-29», который построен более 60 лет назад. Здесь в рамках программы «70/30%», установлен тепловой пункт. Стоимость услуги отопления в среднем уменьшилась на 900-1000 гривен.

«Чрезвычайно важно, что мы видим столь впечатляющий экономический эффект для жителей в старых домах, которым по 50-60 лет, где живут разные по возрасту и социальному статусу люди. Но все они, вложив свои средства, вернули их в виде экономии менее чем за один отопительный сезон. При этом улучшили комфорт собственных помещений», – сказал Петр Пантелеев.

За три года жители более 330 жилых домов приняли участие в программе. На энергомодернизацию жилых домов киевлян из бюджета выделили 238 млн грн, а владельцы квартир со своей стороны инвестировали 122,7 млн грн.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что 7 ноября в Киеве уже стартовал прием заявок по программе «70/30%». Дома, где созданы ОСМД или ЖСК, могут предоставить свои заявки на проведение энергоэффективных мероприятий.