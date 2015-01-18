Милиция задержала подозреваемых в организации ночного взрыва в Киеве

Работниками столичного Управления уголовного розыска, совместно с коллегами из Днепровского райуправления киевской милиции, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении взрыва на ул. Пражской, задержаны на территории Киевской области трое граждан, которые подозреваются в непосредственной причастности к указанному инциденту.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, у подозреваемых изъяты вещественные доказательства, прямо указывающие на их причастность к взрыву.

Сейчас киевскими оперативниками проводится проверка подозреваемых и осмотр места, где они были задержаны.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в результате взрыва ранены трое сотрудников милиции и двух членов Самообороны.

Событие произошло ночью в Днепровском районе столицы, когда работники патрульной службы вместе с членами общественного формирования, осуществляет с правоохранителями охрану общественного порядка в Киеве, прибыв по вызову.

В 00.37 по спецлинии "102" в дежурную часть Днепровского райуправления ГУМВД Украины в городе Киеве позвонил мужчина и сообщил, что в квартире на улице Пражской двое неизвестных насилуют его девушку. По вызову немедленно выехал наряд патрульно-постовой службы. Также на место происшествия прибыли представители одного из общественных объединений.

Читайте такжеВ Киеве неизвестный бросил гранату в милиционеров и членов Самообороны (фото)Сотрудники милиции совместно с членами формирования зашли в подъезд и позвонили в указанную в сообщении квартиры на первом этаже. Открылись входные двери и неизвестный мужчина бросил в сторону милиционеров взрывное устройство и быстро захлопнул дверь, после чего раздался взрыв.

Раненые правоохранители сообщили о происшествии в дежурную часть. На улицу Пражскую срочно вызвали карету скорой медицинской помощи и направили следственно-оперативную группу. Также на вызов выехало руководство Главного управления МВД Украины в городе Киеве во главе с Александром Терещуком.

В результате взрыва трое сотрудников милиции и двое представителей Самообороны получили взрывные раны плеч, множественные осколочные ранения ног и живота. Они находятся в больнице. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, двум самообороновцям ампутировали ноги.

Во время осмотра места происшествия был изъят предмет, похожий на револьвер.

Следственным отделом Днепровского райуправления столичной милиции открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство) и ч.2 ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).