Кличко - немецким инвесторам: Киев - надежный партнер для инвестиций в развитие экономики

Виталий Кличко подчеркнул, что Украина продолжит изменения, которые сегодня воплощает в условиях российской агрессии, отстаивая свою независимость и территориальную целостность.

Киев и Украина - надежные партнеры и заинтересованы в дальнейшем привлечении иностранных, в частности немецких, инвестиций в развитие экономики.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время дискуссии "Внешнеэкономический портал Бавария-Украина", которая состоялась в немецком городе Пассау.

Вместе с мэром Киева в обсуждении перспектив сотрудничества приняли участие министр транспорта и инфраструктуры Германии Андреас Шоер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Также на мероприятии присутствовали более 500 представителей баварского бизнеса, медиа, общественных деятелей.

«Сегодня более 180 предприятий Баварии имеют свои представительства в Украине, центральные офисы которых работают в Киеве, а также являются совладельцами украинских компаний. Баварские инвесторы, в частности такие известные предприятия, как Deutz-Fahr, Knauf, Hipp, Leoni, Walter Bau AG, BMW, MAN, AUDI продолжают активно работать на нашем рынке. Также недавно в Киеве открыли официальное представительство федеральной земли Бавария в Украине. Именно для интенсификации сотрудничества и привлечения немецких инвестиций в экономику Киева, Украины, - отметил Кличко. - Наше сотрудничество должно быть действительно взаимовыгодным. В частности, мы в Киеве создаем условия и продолжим это делать, чтобы иностранные, в том числе и баварские инвесторы, бизнесмены чувствовали себя комфортно, вели свои дела с выгодой, создавая рабочие места и уплачивая налоги», - сказал мэр Киева.

Министр транспорта и инфраструктуры Германии Андреас Шоер отметил, что у министерства сложилась тесное сотрудничество с Киевом. «Мы довольны и собираемся сделать его еще более интенсивным. Речь идет, в частности, о развитии инфраструктуры города. Сегодня Виталий Кличко уделяет много внимания этому в Киеве, и мы видим результат. Безусловно, для этого нужны инвестиции, и мы готовы сотрудничать. В целом же за времена украинской независимости Германия инвестировала свыше 6,6 млрд евро в украинскую экономику», - отметил Шоер.

Премьер-министр Баварии подчеркнул, что Киев сегодня показывает пример преобразованиях в Украине и это важно для дальнейших реформ в стране. «Киев - сердце Украины, пример в преобразованиях. Если все успешно будет в Киеве, так же успешно будет и во всей Украине. Мы заинтересованы в стабильности в экономических реформах, в преодолении коррупции в Украине. Особое внимание уделяем сегодня сотрудничеству в сфере технологий, науки и образования», - отметил Маркус Зедер.

Виталий Кличко подчеркнул, что Украина продолжит изменения, которые сегодня воплощает в условиях российской агрессии, отстаивая свою независимость и территориальную целостность. «Очень важно общаться с инвесторами, отвечать на вопросы, которые их интересуют, убеждать и привлекать к сотрудничеству. Я думаю, что сегодня я снял предостережения, звучавшие в вопросах некоторых потенциальных инвесторов. Ведь Киев, действительно, надежный партнер и всячески содействует работе иностранных инвесторов», - отметил Кличко в комментарии после дискуссии.