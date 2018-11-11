КГГА отчиталась о ремонте мостов и предупредила водителей, где могут возникнуть пробки на дорогах

На Южном мосту сейчас осуществляется ремонт деформационных швов, который планируют закончить до конца декабря текущего года.

На нескольких столичных мостах продолжаются ремонтные работы, поэтому городская власть призывает водителей с пониманием отнестись к этому и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты движения или учитывать вероятные пробки.

Это подчеркнул заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«Много мостов и дорог ремонтируют. Объекты не полностью перекрыты, движение по ним сохранено, но медленное. Поэтому прошу автовладельцев учитывать это, планируя свой день и маршруты», – подчеркнул он.

По данным чиновника, на Южном мосту сейчас осуществляется ремонт деформационных швов, который планируют закончить до конца декабря текущего года. На мосту Метро через Русановский пролив сейчас идет капремонт, здесь необходимо капитально отремонтировать пролетные строения и восстановить их несущую способность. Объект является переходящим, то есть завершение работ запланировано в следующем году. На Северном мосту продолжается ремонт тротуаров, который должны закончить до конца текущего месяца.

На мосту Патона специалисты осуществляют противоаварийные работы, большая часть запланированного к исполнению будет готова в следующем году.

Напомним, в столице насчитывается 63 мостовых сооружения.