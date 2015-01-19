Обнародован проект бюджета Киева на 2015 год

Этот проект будет вынесен на обсуждение и голосование депутатов Киевсовета, сообщили в управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации КГГА.

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Согласно проекту, доходы бюджета Киева на 2015 год определены в сумме 22 159 112,0 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда бюджета города Киева 20 697 814,8 тыс. грн, доходы специального фонда бюджета города Киева 1 461 297,2 тыс. грн, в том числе бюджета развития 665 000,0 тыс. грн.

Расходы бюджета города Киева определены в сумме 20 245 359,0 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда бюджета города Киева 17 418 545,4 тыс. грн, расходы специального фонда бюджета города Киева – 2 826 813,6 тыс. грн.