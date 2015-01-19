В милиции рассказали о задержанных по делу о взрыве в Киеве

Вчера, 18 января, работниками столичного Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления уголовного розыска около 18.00 часов задержан на территории Згуровского района Киевской области трех граждан, которые подозреваются в непосредственной причастности к взрыву, который произошел в Киеве 17 января. Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Киеве.

"Один из них является гражданином Грузии 1970 г.р., у которого на текущий момент не было законного разрешения на проживание на территории нашего государства. Зато он имеет две судимости", - говорится в сообщении.

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Второй - гражданин Украины, 1968 г.р., также ранее дважды судимый, одна из судимостей - за нанесение тяжких телесных повреждений.

Третья подозреваемая - женщина, гражданка Украины

"У задержанных изъяты вещественные доказательства, прямо указывающие на их причастность к взрыву, в частности - боевую гранату Ф-1", - заявляют правоохранители.

Сейчас всех троих подозреваемых доставили в Днепровское райуправление милиции столицы, где их арестовали в порядке ст. 208 УПК Украины.