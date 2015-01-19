В киевских школах отменили бесплатное питание

Об этом сообщает «Украинская правда».

Как заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, с 19 января столичные школьники 1-4 классов не будут обеспечены бесплатным питанием в школе.

"К сожалению, для всех учеников бесплатного питания не будет от 19 января", - сказала Старостенко.

Она подчеркнула, что бесплатные обеды сохранят только для учащихся льготных категорий, а остальные ученики будут иметь возможность купить обед.

"У нас было бесплатное питание для всех без исключения учеников 1-4 классов. Раньше это финансировалось статьей из государственного бюджета, которую нам как субвенцию направляли в местный бюджет, а теперь нам этих средств не дали. И теперь местные органы власти могут принимать решение, продолжать ли это питание или нет, в зависимости от того, есть у них средства или нет. К сожалению, сегодня у нас таких средств нет", - пояснила Старостенко.

Она отметила, что школьные кухни продолжат работать. Старостенко не смогла уточнить, сколько будет стоить такой обед, но предположила, что один обед обойдется родителям учеников в 10 гривен.

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"У нас средняя стоимость по школам была 7 гривен. Я сейчас не могу говорить о стоимости обеда, но думаю, что он будет стоить в среднем 10 гривен", - сказала Старостенко.

Она также пояснила, что не было сообщено ни на сайте КГГА, ни на сайте Департамента образования, потому что это вопрос решался и "город до последнего искал возможность обеспечить бесплатное питание всем учащимся 1-4 классов".

По словам Старостенко, город на том, что не будет бесплатного питания, сэкономит 120 миллионов гривен на год.

Как сообщает сайт КГГА, бесплатное питание в столичных учебных заведениях будет предоставляться учащимся 1 - 11 классов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей из малообеспеченных семей, а также детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся в специальных и инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений.