Киев будет добиваться статуса Европейской культурной столицы – КГГА

Столица Украины заслуживает статуса Европейской культурной столицы и будет добиваться такого статуса.

Такую позицию высказала директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, которая приняла участие в Первой конференции Европейских культурных столиц во Флоренции, передает пресс-служба КГГА.

Присвоение статуса культурных столиц Европы впервые инициировано в 1985 году и стало одним из самых значимых культурных инициатив на континенте. Города избираются на основе культурных программ, которые обязательно должны иметь четкую европейскую направленность, стимулировать привлечение жителей в культурные проекты и приносить пользу городу в долгосрочной перспективе.

«Получение статуса Европейской культурной столицы – это возможность укрепить позитивный имидж, привлечь туристов и развить культурные направления и креативные индустрии, которые уже сейчас приносят европейским городам больше поступлений в бюджет, чем промышленность. Статус культурной столицы положительно влияет не только на культурную жизнь города, но и на его экономическое развитие», – отметил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Одним из примеров связи между культурой и экономикой является финский город Турку, которое инвестировало около 55 млн евро в свою «дорожную карту» по получению статуса Европейской культурной столицы, в 2011 году такой статус получил. И уже в 2011 году статус принес городу доход в размере 200 млн евро, а в последующие годы – еще 20 миллионов.

«Хотя определенные города избираются столицами культуры лишь на год, они остаются ими навсегда, потому что это сознательный выбор городской власти и граждан, который обязывает поддерживать такой статус и в дальнейшем. Будем упорно работать, чтобы получить престижный статус и для Киева», – прокомментировала Диана Попова.