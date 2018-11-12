В 2019 году в Дарницком районе Киева будет открыт сад с группами для реабилитации детей с ДЦП

В саду будет много помещений для отдыха, обучения, оздоровления и игр.

Реконструкцию дошкольного учебного заведения № 652 на ул. Волго-Донской, 21-А (вул. Бориспольской, 28/1) в Дарницком районе Киева планируют завершить весной 2019 года. Сад рассчитан на 11 групп (210 мест), из них две группы – инклюзивные, с дополнительными возможностями для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Об этом сообщил во время инспекции объекта заместитель Председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Одна из инклюзивных групп рассчитана на детей в возрасте от 3 до 5 лет, вторая – на детей от 4 до 7 лет. Блок медицинских помещений и бассейн будут расположены на первом этаже, что позволит обеспечить легкий доступ детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и детей, которые передвигаются на инвалидной коляске. Медицинские помещения приспособлены для занятий и приема процедур, которые необходимы детям.

В саду будет много помещений для отдыха, обучения, оздоровления и игорь: комната для лего-конструирования, компьютерный класс, помещения для уроков изобразительного искусства, залы для музыкальных занятий, а также отдельные залы для физкультуры и для лечебной физкультуры.

Реконструкция выполняется в рамках фундамента и без изменения геометрических размеров здания. После завершения строительных работ на территории садика проведут благоустройство. Отдельное внимание заказчика реконструкции КП «Спецжилфонд» уделено сохранению старых деревьев, которые дают тень и уют. Также вблизи соседних домов установят скамейки, поскольку территория сада вплотную приближена к дворам близлежащих жилых домов, где обычно собираются местные жители.