Кличко: на Дарницкой ТЭЦ установили фильтр, что в 30 раз снижает вредные выбросы в воздух

Еще 4 электрофильтры, по словам Кличко, планируют установить в течение следующих трех лет - до конца 2021 года.

В столице запустили в работу первый новый электрофильтр, что поможет снизить уровень вредных выбросов на Дарницкой ТЭЦ более чем в 30 раз.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам после осмотра электрофильтра.

Мэр отметил, что в этом году в рамках инвестиционной программы ООО «Еврореконструкции», которая является владельцем Дарницкой ТЭЦ, начато внедрение комплексной реконструкции газоочистного оборудования ТЭЦ. В частности, реконструкция предполагает строительство пяти новых электрофильтров, которые значительно снизят уровень вредных выбросов и позволят отойти от технологии складирования золы.

«Мы запустили в работу первый из предусмотренных новых электрофильтров. Это теперь позволяет более чем в 30 раз уменьшить выбросы вредных веществ в воздух», - отметил Кличко.

Проектирование, установка и наладка электрофильтра было осуществлено за средства ТЭЦ. Стоимость - 96,8 млн грн.

Еще 4 электрофильтры, по словам Кличко, планируют установить в течение следующих трех лет - до конца 2021 года.

Также в рамках реконструкции ТЭЦ планируется строительство установок сероочистки и азотоочищення и рекультивация золоотвала - озера «Горячка».

“Это ключевая программа для того, чтобы в Киеве был чистый воздух. И мы должны делать все возможное, чтобы работа Дарницкой ТЭЦ соответствовала европейским стандартам”, - добавил он.

По словам городского головы, прогресс в решении экологической проблемы, что десятилетиями существовала на Левом берегу Киева, стал возможным благодаря совместной работе городской власти, ООО «Еврореконструкция», НКРЕКП и местных жителей-активистов. Городская власть возглавила координацию процессов, в частности - утверждение инвестпрограммы на государственном уровне.

Напомним, Дарницкая ТЭЦ поставляет тепло в Днепровском и Дарницком районах около 270 тысячам жителей Левобережья. Введена в эксплуатацию более 60 лет назад и тогда находилась за пределами города. Основным топливом для ТЭЦ является уголь, при сжигании которого образуются золошлаковые отходы, которые складируются. Сегодня на станции начаты процессы переоснащения.

Вместе с тем, мэр напомнил, что в Киеве также воплощают другие масштабные проекты, которые позволят улучшить экологическую ситуацию. Это, в частности, реконструкция Бортнической станции аэрации и осуществление ремонтных работ на мусоросжигательном заводе «Энергия».

Реконструкция Бортнической станции аэрации – крупнейший в Украине международный проект в сфере ЖКХ. Стоимость проекта – 1,1 млрд долл. Это кредитные средства от Японии на льготных условиях. До конца текущего года уже будет объявлен тендер на определение подрядчика. Работы по реконструкции продлятся 6 лет. После завершения реконструкции будут решены проблемы очистки стоков и неприятного запаха, для жителей Левого берега.

По возвращении мусоросжигательного завода «Энергия» в управление города, уже в 2019 году на нем планируют ремонт котлов и замену фильтров, очищающих дымовые газы от пыли. Это позволит вдвое снизить объемы вредных выбросов.