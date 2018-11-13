цей матеріал доступний українською

На месте прорыва теплосети на пересечении Руставели и Саксаганского уже работают коммунальщики

19:37, 13 ноября 2018
Киев
71 0
Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждение теплосети на пересечении Руставели и Саксаганского

На месте уже работают представители коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и столичной полиции.

Читайте такжеВ центре Киева прорвало теплосеть, автомобиль провалился в яму с горячей водой (фото, видео)

Сейчас на место прибывает два аварийных авто и машина для эвакуации автомобилей, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших вследствие повреждения теплосети, нет.

Движение на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского перекрыто. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter