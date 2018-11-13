На месте прорыва теплосети на пересечении Руставели и Саксаганского уже работают коммунальщики

На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло крупное повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, в результате чего произошел прорыв горячей воды на проезжую часть.

Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждение теплосети на пересечении Руставели и Саксаганского.

На месте уже работают представители коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и столичной полиции.

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Сейчас на место прибывает два аварийных авто и машина для эвакуации автомобилей, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших вследствие повреждения теплосети, нет.

Движение на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского перекрыто. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.