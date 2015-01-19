Киевлянам обещают "ощущения" реформы медицины уже до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квиташвили сказал на пресс-брифинге после встречи с представителями медицинского сообщества Киева, на которой представил основные направления запланированной реформы.

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«Ощутите в конце года, если реально. Это система, что очень трудно реформируется. Постепенно в течение 2015 года изменения будут всех касаться, это будут все видеть - и врачи в Киеве, где начинается эта реформа, и в других городах, где будут также происходить реформы», - сказал министр. Он подчеркнул, что начинать реформу нужно с законодательной базы, потому что не предоставив больницам самостоятельности и автономии невозможно, чтобы они менялись к лучшему. «Сейчас они находятся под «госколпаком» и их надо освобождать», - убеждает Квиташвили.

Он сообщил, что сейчас от министерства готовится комплексный пакет необходимых изменений в законодательство. Рассчитывает, что в феврале их примет парламент.

В то же время, отметил он, параллельно с подготовкой этих документов Министерство готовит расчеты по тарифам на медуслуги и необходимые схемы финансирования для внедрения реформ.

Министр отметил, что в Украине около 4 тыс больниц и одним махом их реформировать нельзя. «А Киев уже готов. В Киеве уже 2 года реализуются пилотные проекты, здесь много есть наработок. Он готов продолжать реформу, здесь уже есть почва. Кроме того, есть поддержка - мэр заинтересован, чтобы здесь быстро все менялось и я знаю, что все городские службы будут работать на реформу, а не против нее. Это очень серьезный фактор, который поможет», - пояснил министр, почему столица выбрана для начала внедрения реформы всей отрасли медицины Украины.

«Будем здесь начинать и отсюда уже разворачивать систему на всю Украину», - добавил Квиташвили.

Кличко со своей стороны отметил, что считает Киев «оптимальной моделью, чтобы начинать реформу и отсюда доносить информацию в другие регионы». «Я надеюсь ошибок будет минимальное количество. И если они будут все же, то в ходе реализации они будут исправляться», - сказал мэр.

По словам Кличко, власти города работают с группой народных депутатов, которые будут продвигать ряд законодательных инициатив в сфере реформирования медицины, наработанные Министерством здравоохранения. «Есть у нас поддержка и в Кабмине, и в АП. И в этом ключе мы все ожидаем скорейшей реализации реформ , - отметил городской голова.