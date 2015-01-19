Киевлянам обещают "ощущения" реформы медицины уже до конца года
Министр здравоохранения Александр Квиташвили прогнозирует, что киевляне почувствуют реальные результаты задекларированных реформ столичной медицины уже до конца года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квиташвили сказал на пресс-брифинге после встречи с представителями медицинского сообщества Киева, на которой представил основные направления запланированной реформы.
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«Ощутите в конце года, если реально. Это система, что очень трудно реформируется. Постепенно в течение 2015 года изменения будут всех касаться, это будут все видеть - и врачи в Киеве, где начинается эта реформа, и в других городах, где будут также происходить реформы», - сказал министр. Он подчеркнул, что начинать реформу нужно с законодательной базы, потому что не предоставив больницам самостоятельности и автономии невозможно, чтобы они менялись к лучшему. «Сейчас они находятся под «госколпаком» и их надо освобождать», - убеждает Квиташвили.
Он сообщил, что сейчас от министерства готовится комплексный пакет необходимых изменений в законодательство. Рассчитывает, что в феврале их примет парламент.
В то же время, отметил он, параллельно с подготовкой этих документов Министерство готовит расчеты по тарифам на медуслуги и необходимые схемы финансирования для внедрения реформ.
Министр отметил, что в Украине около 4 тыс больниц и одним махом их реформировать нельзя. «А Киев уже готов. В Киеве уже 2 года реализуются пилотные проекты, здесь много есть наработок. Он готов продолжать реформу, здесь уже есть почва. Кроме того, есть поддержка - мэр заинтересован, чтобы здесь быстро все менялось и я знаю, что все городские службы будут работать на реформу, а не против нее. Это очень серьезный фактор, который поможет», - пояснил министр, почему столица выбрана для начала внедрения реформы всей отрасли медицины Украины.
«Будем здесь начинать и отсюда уже разворачивать систему на всю Украину», - добавил Квиташвили.
Кличко со своей стороны отметил, что считает Киев «оптимальной моделью, чтобы начинать реформу и отсюда доносить информацию в другие регионы». «Я надеюсь ошибок будет минимальное количество. И если они будут все же, то в ходе реализации они будут исправляться», - сказал мэр.
По словам Кличко, власти города работают с группой народных депутатов, которые будут продвигать ряд законодательных инициатив в сфере реформирования медицины, наработанные Министерством здравоохранения. «Есть у нас поддержка и в Кабмине, и в АП. И в этом ключе мы все ожидаем скорейшей реализации реформ , - отметил городской голова.