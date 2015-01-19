В киевском метрополитене заявили, что безубыточная стоимость проезда составляет почти 4,5 гривни

Об этом он сказал сегодня, когда депутаты Киевсовета инспектировали Вагоноремонтный завод КП «Киевский метрополитен» и заслушали обоснование транспортников о повышении платы за проезд, передает Радио Свобода.

По словам главного инженера Вагоноремонтного завода Анатолия Поспелова, в 2015 году 16% вагонов будут непригодны для перевозки пассажиров метро. Он заявил, что специалисты завода поддерживают эксплуатацию подвижного состава благодаря собственной изобретательности. Деньги есть только на зарплаты и налоги, добавил Поспелов.

Как заявил руководитель метрополитена Виктор Брагинский, уже несколько лет метро работает в минус. В 2014 году убыток планировался около 760 миллионов гривен, но из-за колебания курса валют он еще больше, добавил Брагинский.

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Депутаты отметили, что дирекция метрополитена должна обнародовать все расходы и доходы и объяснить общественности, куда идут деньги за рекламу в метрополитене.

Виктор Брагинский пояснил, что рекламой в метро занимается другое коммунальное предприятие «Киевреклама», а метрополитен предоставляет свои площади в соответствии с тарифами, определенными киевским горсоветом.

На вопрос депутата Киевсовета Александра Бродского, когда будут повышаться тарифы, Брагинский сказал, что это зависит от Киевсовета.

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В конце встречи депутаты и руководство метрополитена договорились разработать и утвердить необходимые решения Киевсовета для оптимизации деятельности крупнейшего киевского перевозчика.

Киевские власти планируют повысить тарифы на проезд в метро вдвое. Согласно проекту распоряжения КГГА, стоимость проезда увеличится до 4 гривен. Планировалось, что подорожание произойдет с 1 февраля.