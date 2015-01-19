В киевском метрополитене заявили, что безубыточная стоимость проезда составляет почти 4,5 гривни
Главный экономист Киевского метрополитена Максим Демченко заявляет, что безубыточный тариф за одну поездку составляет 4,48 гривни при условии полной компенсации проезда льготников.
Об этом он сказал сегодня, когда депутаты Киевсовета инспектировали Вагоноремонтный завод КП «Киевский метрополитен» и заслушали обоснование транспортников о повышении платы за проезд, передает Радио Свобода.
По словам главного инженера Вагоноремонтного завода Анатолия Поспелова, в 2015 году 16% вагонов будут непригодны для перевозки пассажиров метро. Он заявил, что специалисты завода поддерживают эксплуатацию подвижного состава благодаря собственной изобретательности. Деньги есть только на зарплаты и налоги, добавил Поспелов.
Как заявил руководитель метрополитена Виктор Брагинский, уже несколько лет метро работает в минус. В 2014 году убыток планировался около 760 миллионов гривен, но из-за колебания курса валют он еще больше, добавил Брагинский.
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Депутаты отметили, что дирекция метрополитена должна обнародовать все расходы и доходы и объяснить общественности, куда идут деньги за рекламу в метрополитене.
Виктор Брагинский пояснил, что рекламой в метро занимается другое коммунальное предприятие «Киевреклама», а метрополитен предоставляет свои площади в соответствии с тарифами, определенными киевским горсоветом.
На вопрос депутата Киевсовета Александра Бродского, когда будут повышаться тарифы, Брагинский сказал, что это зависит от Киевсовета.
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В конце встречи депутаты и руководство метрополитена договорились разработать и утвердить необходимые решения Киевсовета для оптимизации деятельности крупнейшего киевского перевозчика.
Киевские власти планируют повысить тарифы на проезд в метро вдвое. Согласно проекту распоряжения КГГА, стоимость проезда увеличится до 4 гривен. Планировалось, что подорожание произойдет с 1 февраля.