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С началом снегопада снегоуборочная техника начала обработку сыпучими материалами – КГГА

12:57, 14 ноября 2018
Киев
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Спецтехника коммунальной корпорации «Киевавтодор» уже работает на дорогах столицы / УНИАН

С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК «Киевавтодор» оперативно начала обработку дорожного покрытия сыпучими материалами с целью недопущения образования гололеда, информируют в коммунальной корпорации.

Учитывая ухудшение погодных условий коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными во время движения по городу в условиях снегопада.

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