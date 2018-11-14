С началом снегопада снегоуборочная техника начала обработку сыпучими материалами – КГГА

В столицу пришли сильные снегопады.

С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК «Киевавтодор» оперативно начала обработку дорожного покрытия сыпучими материалами с целью недопущения образования гололеда, информируют в коммунальной корпорации.

Учитывая ухудшение погодных условий коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными во время движения по городу в условиях снегопада.