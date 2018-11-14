Этой зимой в столице заработает первая снегоплавильная машина – КГГА

Использование такой спецтехники позволит уменьшить время и затраты на уборку снега.

Этой зимой в Киеве впервые будет работать мобильная снегоплавильная машина, которая поможет справиться с последствиями снегопадов.

Об этом в интервью сайту движения «Честно» рассказал заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев.

«Недавно совместно с областью и полицией провели координационную встречу по работе в сложных погодных условиях и во время снегопадов. В этом году хотим сделать такое нововведение – пускать транспорт Большой кольцевой для того, чтобы он не накапливался на въездах в город. Также в этом году мы должны получить первую снегоплавильную машину», – сообщил заместитель мэра.

По его словам, использование такой спецтехники позволит уменьшить время и затраты на уборку снега.

«Это будет мобильная снегоплавильная машина, которая позволит уменьшать объемы снега. Сейчас снег вывозят на дальнее расстояние, что неудобно и затратно. Большие города уже давно работают с такой снегоплавильной техникой. Сейчас идет процедура закупки этой машины. И в любом случае в этот зимний период она заработает. На это уже выделены средства», – подчеркнул Петр Пантелеев.