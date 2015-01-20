Киев засыпало снегом, ГАИ предупреждает о сильном гололеде на дорогах (видео)

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, по информации Укргидрометцентра, в столице 20-23 января сохранится облачная погода, будет идти мокрый снег, местами гололедица.

Несмотря на это, ГАИ призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, увеличивать дистанцию до транспортных средств, движущихся впереди, двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), отказаться от рискованных маневрирований, при остановке включать аварийную световую сигнализацию.

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Кроме того, водители должны быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй».