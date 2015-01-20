Ночью в столице дороги от снега убирали 230 единиц спецтехники

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в связи с погодными условиями и во избежание налипания снега на улично-дорожной сети и гололедицы, в ночь на 20 января на столичных дорогах работали 77 снегоочистительных автомобилей, 13 погрузчиков соли и песка, 93 солеразбрасывателя и 47 тракторов со снегоочистительным оборудованием.

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21 бригада по ручной уборке расчищала и обрабатывала реагентами подходы к подземным и надземным пешеходным переходам, лестницы, а также закрепленные за предприятиями корпорации тротуары и остановки общественного транспорта.

В целом на протяжении суток для посыпки дорог и улиц столицы работники корпорации использовали 1383 т соли и 678,7 т песчано-соляной смеси.

Утром 20 января автодоровцы во всех районах города продолжают расчистку и обработку реагентами балансовых территорий.