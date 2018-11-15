Попытка поджога Андреевской церкви: неизвестные избили священника и применили газ

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые бросили бутылки с зажигательной смесью.

Неизвестные злоумышленники забросали «коктейлями Молотова» двери стилобата Андреевской церкви и применили силу к коменданту помещения.

Об этом об этом пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря сообщил на своей странице в Facebook.

«Около 7:20 утра 15 ноября неизвестные бросали «коктейли Молотова» в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожара не произошло, вред не нанесен, но от действий нападавших пострадал священник Киевского Патриархата - комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик», - написал он.

Заря добавил, что «приспешники Москвы пытаются «прозрачными намеками» пугать представителей Вселенского Патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство».

Вместе с тем он напомнил, что Вселенский патриарх Варфоломей говорил представителям РПЦ: «Вселенский Патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз».

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Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на данный момент устанавливаются личности злоумышленников, которые бросили бутылки с зажигательной смесью в дверь Андреевской церкви.

Сообщение о том, что двое неизвестных бросили во входную дверь церкви две стеклянные бутылки, поступило в полицию от охранника Андреевской церкви.

На место происшествия выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, а возгорание святыни не произошло. Охранники пытались задержать злоумышленников, однако они применили газовые баллончики и убежали.

«Сейчас проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату.

7 ноября президент Петр Порошенко подписал этот закон.