В центре Киева снова прорвало теплосеть: тротуары и дороги в кипятке (фото, видео)

Прорыв произошел на пересечении улиц Большой Васильковской и Деловой.

В центре Киева опять прорвало трубу с горячей водой.

Авария произошла на пересечении улиц Большой Васильковской и Деловой, передает сообщество dtp.kiev.ua в соцсети. "Прорыв трубы большого диаметра. Сотни метров тротуара и дороги в кипятке. Пар.поднимается на 10-15 метров", - говорится в сообщении.

"Спешите помыться и попарится, бесплатно", - шутит сообщество, призывая при этом быть осторожным, поскольку температура воды даже на асфальте под 80 градусов.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в результате масштабного повреждения теплосети на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел разлив горячей воды на проезжую часть и образовался провал в асфальте. В яму провалился легковой автомобиль. Из-за аварии было заблокировано движение троллейбусов №№ 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов № 69 на улицах Жилянской и Шота Руставели.