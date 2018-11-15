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В центре Киева снова прорвало теплосеть: тротуары и дороги в кипятке (фото)

10:37, 15 ноября 2018
Киев
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В центре Киева опять прорыв теплосети \ dtp.kiev.ua

Авария произошла на пересечении улиц Большой Васильковской и Деловой, передает сообщество dtp.kiev.ua в соцсети. "Прорыв трубы большого диаметра. Сотни метров тротуара и дороги в кипятке. Пар.поднимается на 10-15 метров", - говорится в сообщении.

Дорогу и тротуары залило горячей водой \ dtp.kiev.ua

"Спешите помыться и попарится, бесплатно", - шутит сообщество, призывая при этом быть осторожным, поскольку температура воды даже на асфальте под 80 градусов.

Над местом прорыва образовались облака пара \ dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в результате масштабного повреждения теплосети на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел разлив горячей воды на проезжую часть и образовался провал в асфальте. В яму провалился легковой автомобиль. Из-за аварии было заблокировано движение троллейбусов №№ 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов № 69 на улицах Жилянской и Шота Руставели.

Пешеходов призвали быть осторожными \ dtp.kiev.ua
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Теги: #Киев#прорыв