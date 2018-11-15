Ночью Киев убирали от снега 339 единиц спецтехники

В течение ночи предприятия КК «Киевавтодор» не прекращали работы по уборке дорог и улиц столицы от снега.

К работе были задействованы 339 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада из ручной уборки. Об сообщили в коммунальной корпорации.

Уборка от снега магистральных дорог и главных улиц районного значения проводилось «большими» и «малыми» колоннами спецтехники, ведь именно такой подход обеспечивает эффективное и качественное очищение.

Для уборки тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к наземных и подземных пешеходных переходов, которые обслуживают «автодоровцы», были привлечены в качестве бригады по ручной уборке, так и малогабаритная маневренная спецтехника.

Второй очень важной составляющей работы ночью и на рассвете для дорожно-эксплуатационных предприятий «Киевавтодора» стала обработка посипальними материалами дорог и тротуаров города. Через небольшой дождь в среду вечером в сочетании с минусовой температурой воздуха на дорогах образовалась гололедица. Чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов и движение общественного и частного автомобильного транспорта дорожники неоднократно проводили обработку посипальними материалами дорог, тротуаров, лестничных маршей подземных пешеходных переходов, подходов к наземных переходов и остановок общественного транспорта. За сутки было использовано почти 2 тыс. т соли и 1,5 тыс. т песчано-соляной смеси.

В течение дня синоптики обещают температуру воздуха в столице около 0 С, поэтому коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей быть на дорогах внимательными и осторожными, не нарушать скоростной режим и держать дистанцию.