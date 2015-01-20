Поднять стоимость проезда в киевском метро могут уже с февраля

Как передает коресподнет УНИАН, об этом Брагинский сказал журналистам.

На вопрос, когда следует ожидать введения новых тарифов на проезд, он ответил, что сейчас идет процесс визирования соответствующего распоряжения КГГА. «То есть, будет распоряжение с 1 по 10 февраля, с 15 февраля - мы не знаем», - сказал руководитель метрополитена.

Брагинский в очередной раз подчеркнул, что поднятие тарифов является вынужденным шагом, потому что без этого предприятию будет крайне трудно проработать еще год в режиме жесткой экономии».

Он сообщил, что в этом году бюджетом Киева не предусмотрена компенсация метрополитену по перевозке льготников. «Без поддержки города, без собственных возможностей получать доходы для поддержания метрополитена в рабочем состоянии метрополитена будет очень трудно работать», - сказал Брагинский.

По словам Брагинского, разговоры об отсрочке введения новых тарифов не ведутся сейчас.

На вопрос, не рассматривает ли метрополитен вариант привлечения кредита в 2015 году для обеспечения своей деятельности, он ответил, что этого не планируется. «Потому что метрополитен не может ничего внести в залог, потому что мы стратегический объект. Во-вторых, сейчас такая процентная ставка..., а у метрополитена тяжелое крайне финансовое состояние, и поэтому привлекать «дорогие» деньги, да еще и существующую кредитную нагрузку, - мы так не выживем», - пояснил Брагинский.

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2014 года Киевский городской председатель, председатель КГГА Виталий Кличко заявил о необходимости повышения стоимости проезда в общественном транспорте с нового года.

Мэр отметил, что тарифы на проезд в Киеве не пересматривались несколько лет. Он напомнил, что стоимость проезда на метро в последний раз увеличивалась в 2008 году, но тогда доллар стоил 5 грн. Кроме того, подчеркнул Кличко, поднялась и плата за энергоносители, а цена проезда в метро остается та же.

Впоследствии власть столицы сообщила, что планирует повысить стоимость разового проезда в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере до 3 грн, в метрополитене и городской электричке - до 4 грн.

29 ноября на сайте КГГА был опубликован текст проекта распоряжения «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения». Столичные власти намерены повысить стоимость проезда в городском транспорте ориентировочно с февраля 2015 года.