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Скверу на Виноградаре присвоено имя Кузьмы Скрябина

16:44, 15 ноября 2018
Киев
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Киевсовет присвоил скверу на улице Порика имя Кузьмы Скрябина \ УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали на заседании Киевсовета 77 из 83 депутатов.

Согласно решению, выбранный для увековечения памяти артиста сквер расположен недалеко от дома на Виноградаре, где долгое время жил Кузьма.

Как сообщал УНИАН, в конце мая в центре Харькова появился мурал с изображением Кузьмы Скрябина. Портрет украинского музыканта срисовали с фотографии, сделанной в Харькове. Ее помогли выбрать фанаты исполнителя.

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Теги: #сквер#Кузьма Скрябин