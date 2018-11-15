Скверу на Виноградаре присвоено имя Кузьмы Скрябина

Сквер расположен недалеко от дома, где долгое время жил артист.

Киевсовет присвоил скверу на улице Василия Порика, вблизи домов №№7-9 в Подольском районе, имя Кузьмы Скрябина.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали на заседании Киевсовета 77 из 83 депутатов.

Согласно решению, выбранный для увековечения памяти артиста сквер расположен недалеко от дома на Виноградаре, где долгое время жил Кузьма.

Как сообщал УНИАН, в конце мая в центре Харькова появился мурал с изображением Кузьмы Скрябина. Портрет украинского музыканта срисовали с фотографии, сделанной в Харькове. Ее помогли выбрать фанаты исполнителя.