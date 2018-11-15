В Киеве появился сквер имени Бориса Немцова

Сквер расположен на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

Сквера возле посольства России в Киеве присвоено имя застреленного в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании Киевсовета 69 из 87 депутатов.

Имя российского оппозиционного политика присвоили скверу, расположенному на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе столицы.

Как сообщал УНИАН, в июне комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала наименование сквера возле российского посольства в честь Бориса Немцова.

Справка УНИАН. Борис Немцов – известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину.