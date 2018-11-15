Кличко поручил разобраться со скандальным тендером на строительство метро на Виноградарь

Подробности возможного рейдерского захвата пока неизвестны. Но обеспокоенность городского председателя и депутатского корпуса легко понять. Стоимость тендера - порядка 6 млрд грн из бюджета.

Скандал, связанный со строительством ветки метро на Виноградарь в Киеве продолжается. На днях наконец определили победителя тендера, который неоднократно переносился и назначался заново.

Подряд на работы получила компания «Киевметрострой». Но на сегодняшней сессии Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко поручил дополнительно изучить вопрос с привлечением правоохранительных органов. Произошло это после озвученной депутатами информации о возможном рейдерском захвате предприятия, которому поручили строительство метро. Об этом на своей странице в соцсети сообщает депутат Киевсовета Александр Харченко.

- Необходимо на ближайшем заседании провести заседание по ситуации с «Метростроем». Фактически, предприятие украли, а мы должны платить миллиардные средства. И все делают вид, что ничего не происходит, - заявил Харченко на заседании. - Утром два депутата об этом говорят, и это просто в воздух. Мы рассматривали только что вопрос про 300 миллионов, а тут вопрос больше миллиарда и новых станций метрополитена.

Рассмотрев депутатское ходатайство, Кличко дал поручение профильному заместителю по вопросам транспорта Дмитрию Давтяну провести срочное совещание с участием депутатов всех фракций, а также руководителей правоохранительных структур.

- Вопрос нужно рассмотреть, чтобы у нас не было критических ситуаций, - заявил мэр. - Из-за экономических проблем за последние годы не введено в эксплуатацию ни одной станции метрополитена. Сейчас мы имеем планы, и эти планы мы должны реализовать.

Подробности возможного рейдерского захвата пока неизвестны. Но обеспокоенность городского председателя и депутатского корпуса легко понять. Стоимость тендера - порядка 6 млрд грн из бюджета. Между тем, ранее СМИ уже обращали внимание властей на скандальную ситуацию вокруг «Киевметростроя».

Если раньше компанию связывали с Героем Украины Владимиром Петренко, то с апреля 2018 года он перестал быть главой ее правления, продав свои акции. Однако новые владельцы не получили контроль над ними, поскольку ценные бумаги неизвестными лицам и незаконно были перерегистрированы на офшорные компании.

Согласно отчету из Единого госреестра юридических и физлиц, сейчас конечный бенефициарный владелец «Киевметростроя» - Сергей Кияшко. Это известный российский бизнесмен и председатель совета директоров российского производителя вагонов метро «Вагонмаш».