Киевский метрополитен вывел из эксплуатации 72 вагона

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сказал главный экономист коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Максим Демченко. По его словам, в 2015 году завершается срок эксплуатации еще 62 вагонов. Нуждаются в срочной замене изношенные рельсы, шпалы, стрелочные переводы, необходимо восстановление несущей способности тоннелей, химическое закрепление грунтов.

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Кроме этого, по его словам, нужно провести модернизацию 27 эскалаторов, отработавших более 50 лет.

Таким образом, на ремонт основных средств необходимо 374 млн грн, еще 732 млн грн – на обновление производственно-технической базы.

«Последний раз тариф на проезд в метро пересматривался еще в 2008 году. За это время в Украине электроэнергия подорожала на 72%, минимальная заработная плата выросла в два раза, индекс инфляции составил около 190%. В течение этого времени в столичном метрополитене открыто 6 новых станций, а парк вагонов увеличился на 24%»,– сказал Максим Демченко.