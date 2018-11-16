Пантелеев: Мы первые в стране вернули отрасль теплоснабжения от частной компании общине

По словам заместителя киевского городского председателя Петра Пантелеева, городу путем сложных переговоров удалось договориться о том, чтобы не отдавать миллиардные долги частной компании.

Киевская администрация впервые за времена независимости вернула теплокомплекс города от коммерческой компании коммунальному предприятию общины.

Об этом рассказал заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев в интервью движению «Честно».

«Ситуация, которая возникла этим летом (отсутствие горячей воды, – ред.), была вызвано именно переходом от предоставления услуг коммерческой структурой к созданию теплоэнергетической системы города. Мы нашли цивилизованный, легитимный путь, как уладить этот достаточно сложный вопрос: обращение в суд, переговоры, привлечение Кабмина как координатора. За время независимости в столице такого еще не было», – сообщил Пантелеев.

По его словам, городу путем сложных переговоров удалось договориться о том, чтобы не отдавать миллиардные долги частной компании.

«Что касается перспективы, то она является очень непростой. Предоставление услуг горячего водоснабжения, особенно летом, является убыточным. Себестоимость примерно вдвое выше, чем действующий тариф. Решение этой проблемы может быть простым – банальное повышение цены на горячую воду, но такое решение вряд ли будет выполняться», – отметил заместитель председателя киевского городского головы.

Чиновник уверен, что благодаря техническим мероприятиям в конце концов удастся уменьшить теплопотери в сети, что позволит снизить убытки.

«Мы все же рассчитываем на гибкость тарифообразования. Надеемся, что благодаря техническим мероприятиям нам удастся уменьшить теплопотери, которые приводят к убыткам. Конечно, нужна поддержка города для покрытия определенных кассовых разрывов в деятельности предприятия. Нужно погасить долг в почти 2,4 миллиарда гривен, из них около 1,9 миллиарда задолжали киевляне», – подчеркнул Петр Пантелеев.

Он заверил, что КГГА сделает все возможное, абистримати рост тарифов для населения.