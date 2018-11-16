Строительства на Андреевском не будет без согласования с общественностью - Кличко

Мэр обратился к представителю застройщика сделать макет здания на Андреевском спуске по скорректированному проекту.

Мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске до полного согласования изменений проекта с Градостроительным советом и общественностью.

Об этом Кличко заявил во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика, передает пресс-служба Кличко.

«Андреевской спуск – это визитная карточка города. Если застройщик хочет там строить, он должен понимать, что не удастся соорудить все, что ему заблагорассудится, - отметил Кличко. – Поэтому, я требую остановить строительство. Без заключений специалистов, что этот проект соответствует всем необходимым нормам и эстетическому виду старинного Подола, без компромисса с общественностью – строительства там не будет», - заявил мэр столицы.

Он также обратился к представителю застройщика сделать макет здания по скорректированному проекту. И подготовить для Градостроительного совета все документы, которые бы подтверждали законность строительства. Если этого не будет сделано, то на сессию Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

«В прошлые годы прошлая власть предоставила большое количество разрешений на строительство в центре города. И некоторые застройщики, пользуясь этим, строят «монстров», которые уродуют облик нашего города, - отметил Кличко. - Поэтому, этот проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На нее мы пригласим специалистов, представителей общественности, все будет происходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение по перспективам этого здания», - подчеркнул Кличко.