Кличко рассказал, на что не хватит киевского бюджета в этом году

16:43, 20 января 2015
Киев
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Мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко заявляет, что он лично и его команда не довольны разработанным проектом бюджета столицы на текущий год, поскольку на многие важные для города мероприятия не хватит денег.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал в интервью журналистам после презентации проекта бюджета Киева на 2015 год для представителей общественности, которая состоялась в здании КГГА.

“Нам не хватит денег на многие направления. Не могу сказать, что мы довольны этим бюджетом”, - сказал Кличко.

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В частности, он обратил внимание, что городу нужны большие средства, чтобы отремонтировать дороги, поскольку 90% городских автодорог на сегодняшний день нуждаются в реконструкции или восстановлении.

Также нужны средства, по его словам, на завершение строительства Подольско-Воскресенского моста, а это с учетом строительства ветви метро не менее 4,5 млрд грн по подсчетам, которые были сделаны еще когда доллар стоил 8 грн.

“Все жители Троещины умоляют уже начать строительство метро, о котором уже говорят десяток лет. К сожалению, мы не можем предусмотреть большие деньги на строительство в этом году”, - сказал Кличко.

Он подчеркнул необходимость как можно скорее принять бюджет, поскольку, чем скорее он будет утвержден, тем скорее город начнет уже по нему работать. Мэр заверил, что в ближайшее время будет кропотливая работа над данным документом с учетом всех предложений, которые будут поступать от депутатов, работников коммунальной сферы и общественности.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту бюджета, доходы бюджета Киева на 2015 год определены в сумме 22 159 112,0 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда бюджета 20 697 814,8 тыс. грн, доходы специального фонда бюджета 1 461 297,2 тыс. грн, в том числе бюджета развития 665 000,0 тыс. грн.

Расходы бюджета определены в сумме 20 245 359,0 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда бюджета 17 418 545,4 тыс. грн, расходы специального фонда бюджета – 2 826 813,6 тыс. гривен.

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