Кличко рассказал, на что не хватит киевского бюджета в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал в интервью журналистам после презентации проекта бюджета Киева на 2015 год для представителей общественности, которая состоялась в здании КГГА.

“Нам не хватит денег на многие направления. Не могу сказать, что мы довольны этим бюджетом”, - сказал Кличко.

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В частности, он обратил внимание, что городу нужны большие средства, чтобы отремонтировать дороги, поскольку 90% городских автодорог на сегодняшний день нуждаются в реконструкции или восстановлении.

Также нужны средства, по его словам, на завершение строительства Подольско-Воскресенского моста, а это с учетом строительства ветви метро не менее 4,5 млрд грн по подсчетам, которые были сделаны еще когда доллар стоил 8 грн.

“Все жители Троещины умоляют уже начать строительство метро, о котором уже говорят десяток лет. К сожалению, мы не можем предусмотреть большие деньги на строительство в этом году”, - сказал Кличко.

Он подчеркнул необходимость как можно скорее принять бюджет, поскольку, чем скорее он будет утвержден, тем скорее город начнет уже по нему работать. Мэр заверил, что в ближайшее время будет кропотливая работа над данным документом с учетом всех предложений, которые будут поступать от депутатов, работников коммунальной сферы и общественности.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту бюджета, доходы бюджета Киева на 2015 год определены в сумме 22 159 112,0 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда бюджета 20 697 814,8 тыс. грн, доходы специального фонда бюджета 1 461 297,2 тыс. грн, в том числе бюджета развития 665 000,0 тыс. грн.

Расходы бюджета определены в сумме 20 245 359,0 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда бюджета 17 418 545,4 тыс. грн, расходы специального фонда бюджета – 2 826 813,6 тыс. гривен.