Кличко объяснил причину прорывов труб в Киеве - теплосети изношены на 80%
Теплосети Киева изношены на 80 %, потому что большинство коммуникаций были проложены еще 20-40 лет назад.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Киев”.
“Столичные теплосети изношены на 80 %. Поэтому каждый год с началом отопительного сезона возникает много разрывов труб”, - сказал Кличко.
Он отметил, что за последние полгода в Киеве заменили около 30 км коммуникаций на наиболее аварийных участках тепловых сетей.
Читайте также"Киевтеплоэнерго" оперативно устраняет последствия прорыва теплосети на улице Деловая
“Около 30 километров труб было заменено с лета. Но не будем забывать, что это капля в море, потому что большинство коммуникаций были проложены еще 20-40 лет назад”, - добавил мэр.
Он пояснил, что невозможно обновить в короткие сроки инфраструктуру, в которую десятки лет не вкладывались средства.
“Тех денег, которые сегодня поступают в бюджеты городов, не хватает, чтобы быстро заменить всю инфраструктуру, которая досталась нам в наследство в крайне запущенном состоянии.Такая ситуация по всей Украине, когда десятками лет средства не вкладывали и инфраструктура сегодня в полуаварийном состоянии. Киев - не исключение, - отметил Кличко. - Наша задача – заменить максимальное количество труб в последующие несколько лет для того, чтобы упредить аварии на теплосетях”, - добавил он.
Напомним, в этом году столичная власть вернула в управление теплоэнергетический комплекс города Киева, который 17 лет находился в управлении частной компании "Киевэнерго".