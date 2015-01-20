В МВД подтвердили угрозу взрыва в одной из квартир Киева: владелец задержан

Об этом сообщила в эфире телеканала 112 Украина заместитель главы пресс-службы киевской милиции.

"Сегодня по линии 102 в милицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Ушакова, происходит семейная бытовая ссора. По указанному адресу прибыл наряд патрульной службы милиции Святошинского районного управления столицы. На месте правоохранители выяснили: хозяин указанной квартиры заперся в помещении, об этом милиционерам сообщили его жена и квартирант, которые находились на лестничной площадке. Кроме того, они добавили, что у мужчины якобы находятся взрывчатые, опасные предметы, а сам он находится в возбужденном состоянии и настроен агрессивно", - рассказала Левченко.

Читайте такжеВ милиции рассказали о задержанных по делу о взрыве в КиевеКак сообщили в МВД, на место были немедленно вызваны дополнительные силы милиции, сотрудников МЧС, специалистов взрывотехнической службы и городская служба газа.

"Жильцов соседних квартир срочно эвакуировали, отключили дом от газового снабжения, далее стражи порядка вступили в переговоры с мужчиной и через некоторое время попали в помещение. В настоящее время в указанной квартире работают взрывотехники. Хозяина доставили в райуправление, где он дает объяснения", - заявила Левченко.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что в Киеве на улице Николая Ушакова, 20 существует угроза взрыва. "Предварительно 2 версии: заложена взрывчатка в подъезде или кто-то закрылся с гранатой в квартире. Работают саперы, экспертная служба, милиция..." - сообщил очевидец.